3 роки ув’язнення: «ухилянт» з Красноградщини отримав вирок суду

Суд визнав винним 34-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

Прокурори у суді довели, що у серпні цього року мешканець села Наталине отримав повістку для прибуття до Красноградського РТЦК та СП для відправлення до військової частини, повідомляє прокуратура Харківської області.

Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними документах.

Проте чоловік свого обов’язку не виконував та не прибув до до Красноградського РТЦК та СП.

Обвинувальний вирок виніс Красноградський районний суд Харківської області.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення.

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