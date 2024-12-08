Адміністрація Байдена анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 988 млн доларів

Напередодні, 7 грудня, Міністерство оборони США оголосило про новий значний пакет військової допомоги Україні. Йдеться про 988 мільйонів доларів на безпілотники, ракети для HIMARS та обладнання для ремонту військової техніки.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Цей пакет безпекової допомоги передбачає виділення додаткових 988 мільйонів доларів США в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні USAI, яка забезпечить Україну боєприпасами для ракетних систем і безпілотних літальних апаратів.

Цей пакет також включає підтримку програм технічного обслуговування і ремонту, які допоможуть Україні відновити свої збройні сили, розбудовувати і підтримувати бойову міць.

Пакет включає:

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS;

безпілотні авіаційні системи UAS;

обладнання, компоненти і запасні частини для обслуговування і артилерійських систем, танків і бронетехніки.

Це вже 22 пакет USAI від адміністрації Байдена, який є частиною великого пакета допомоги для України.

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом з близько 50 членами Альянсу і партнерами через Українську оборонну контактну групу і пов’язані з нею коаліції сил і засобів над наданням Україні підтримки, необхідної для перемоги у війні», – йдеться в повідомленні.

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