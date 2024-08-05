Армія рф 17 разів атакувала на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 5 серпня. 894 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 53 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 74 КАБи), здійснив 4890 обстрілів, 97 з них – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Кругляківка, Лозова Харківської області; Григорівка, Курдюмівка, Торецьк, Часів Яр, Трудове, Олександропіль, Воздвиженка, Новогродівка, Гродівка, Катеринівка, Богоявленка, Времівка Донецької області та Лобкове і Новоданилівка на Запоріжжі.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося 11 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Тихе та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу зросла до шести. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля п’яти різних населених пунктів. Акцентував свої дії ворог у бік Петропавлівки – провів дві атаки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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