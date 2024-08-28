Армія рф вдарила по Куп’янську ФАБ-500: 11 поранених, зокрема двоє поліцейських

28 серпня близько 16:00 збройні сили рф завдали авіаційний удар по місту Купʼянськ Харківської області. Зазнали поранень 11 людей, серед них двоє працівників поліції.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено готель, житлові будинки, господарчі споруди, авто, магазини, адміністративні будівлі та інші обʼєкти цивільної інфраструктури.

За попередніми даними, війська рф завдали удар по місту ФАБ-500 з УМПК.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).





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