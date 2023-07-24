Армія росії намагається просунутися до річки Оскол на Харківщині, – Череватий

У Збройних силах України підтвердили, що російські окупанти намагаються просунутися до річки Оскол на Харківщині.

Вони хочуть створити буферну зону навколо Луганської області, проте ця мета для ворога недосяжна, пише видання Obozrevatel.

Як сказав речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону в неділю, 23 липня, РФ бачить цей напрямок однією зі своїх основних цілей вже багато місяців. За його словами, кілька місяців поспіль окупанти намагаються перехопити ініціативу і давно сформували для цього велике угруповання військ. Зіткнення там відбувалися раніше практично щодня, проте в останній тиждень ворог спробував зробити чергову ескалацію.

«Це вже кілька місяців для них пріоритетна ціль. Однак вона абсолютно недосяжна завдяки грамотній роботі штабів, командирів усіх рівнів, та професіоналізму наших військовослужбовців. Головна ціль залишається незмінною — на цьому етапі захопити Донецьку та Луганську області повністю, щоб показати хоча б якісь проміжні результати», – зазначив Череватий.

За його словами, на Куп’янсько-Лиманському напрямку загарбники через великі втрати змушені час від часу маневрувати і проводити ротацію. За добу там ворог завдав 564 артилерійських удари по позиціях українських воїнів і здійснив десять авіанальотів.

Відбулося 13 бойових зіткнень у районах Серебрянського лісництва, Надії та Торського. У ході відбиття ворожих атак 63 окупанти були ліквідовані, 131 отримав поранення.

Також знищено дві ворожі САУ, танк Т-72, БМП, бойову ремонтно-евакуаційну машину, два міномети та чотири БпЛА, бліндаж з особовим складом та 4 авто з боєприпасами.

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