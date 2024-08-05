Атака «шахедів» на Харківщину: є пошкодження внаслідок падіння збитих дронів

Вночі з 4 на 5 серпня окупанти атакували Харківську область ударними безпілотниками «шахед». У двох населених пунктах є пошкодження через падіння уламків збитих дронів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наслідки атаки «шахедів»

5 серпня 00:49 с. Васищеве Харківського району: внаслідок падіння фрагментів БпЛА пошкоджено цивільну інфраструктуру.

23:57 с. Ков’яги Богодухівського району: влучання уламків БпЛА «шахед» по цивільній інфраструктурі.

Напередодні о 9:20 в селі Кругляківка Куп’янського району внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено два будинки.

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