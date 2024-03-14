Україна

Бармен, юрисконсульт, хімік: вакансії тижня у Харківській області

Автор Геннадій Семенов
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Станом на 14 березня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1300 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

Бармен, юрисконсульт, хімік: вакансії тижня у Харківській області 7

1. Бетоняр – 23 000 грн. 
2. Бармен – 20 000 грн. 
3. Юрисконсульт – 18 300 грн. 
4. Хімік – 17 500 грн. 
5. Вчитель закладу загальної середньої освіти – 16 000 грн. 
6. Архітектор – 15 000 грн. 
7. Газорізальник – 13 500 грн. 
8. Геодезист – 12 900 грн. 
9. Виробник сиру – 12 500 грн. 
10. Візажист – 12 000 грн. 
 
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

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