Бійці Третьої штурмової завдали нищівного удару по техніці окупантів на Харківщині

Пілоти Третьої штурмової бригади знищили російську важку вогнеметну систему ТОС, понад десяток броньованої техніки, вантажівок та легкових автомобілів.

Про це повідомили в 3 ОШБр.

Завдані удари також знищили піхоту противника та інфраструктурне обладнання.

Серед успішних дій – ліквідація броньованих машин, автотранспорту та техніки, яку ворог використовував для мобільності на полі бою. Операція була проведена силами підрозділу FATUM протитанкового батальйону Третьої штурмової бригади.

«Протаранили чисельну кількість ББМ, ВАТ, «уазіків» та епічно збили російських «байкерів» на ходу. Мінуснули піхоту, і навіть ворожий генератор», – йдеться в повідомленні.

Це лише частина щоденної роботи, яку виконують українські військові для знищення окупантів та техніки противника.

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