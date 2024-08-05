Чоловік намагався проїхати у жіночому купе: після скарг пасажирок його вигнав начальник потягу

Пасажирки жіночого купе «Укрзалізниці» вимагали вивести чоловіка, який збирався їхати в ньому.

Провідниця стверджувала, що він має право перебувати у вагоні, створеному спеціально для жінок, повідомляє Громадське.

Про інцидент стало відомо з соцмереж, де поширювали відео розмови з чоловіком і провідницею.

На кадрах чути, як пасажирки потягу «Запоріжжя — Ясіня» перепитують у провідниці, чи може чоловік їхати у жіночому вагоні. Та відповідає, що йому, мовляв, продали квиток і це не вона «привела його сюди».

Пізніше працівниця поїзда просила показати, «де написано», що чоловік не може бути у жіночому вагоні, а також що той, мовляв, хай «розважає дівчат».

Сам пасажир пропонував невдоволеним його появою у вагоні «злазити» і купувати квиток на інший поїзд або їхати «у вагонетці». Він також казав, що його присутність обурює начебто тільки молодих дівчат, «які розкудкудакалися у своєму курятнику», а не старших жінок.

У мережі зазначили, що зрештою чоловіка вивів начальник потяга після скарг на гарячу лінію. В «Укрзалізниці» відреагували на публікації в соцмережах, написавши під ними коментар. Там зазначили, що застосунок, де продають квитки до жіночих купе, видає чітке попередження, що це місця для жінок.

Однак чоловік, який купив у таке купе квиток, «свідомо проігнорував» попередження, і його не мали допустити у вагон. Натомість провідниця повинна була знайти йому альтернативне місце в іншому вагоні.

В «Укрзалізниці» кажуть, що зараз триває внутрішнє розслідування, де оцінюють коректність дій бригади провідників.

«Але вже зараз можемо констатувати, що за всіма протоколами ситуацію потрібно було вирішити до посадки, а не після. Жіночі купе створені для безпеки і комфорту жінок, і залізниця просить з повагою ставитися до наявних правил», — йдеться в повідомленні компанії.

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