Чотири жінки постраждали внаслідок ударів по Харківщині

21 січня близько 9:00 російська армія обстріляла селище Білий Колодязь Чугуївського району. Пошкоджено житловий будинок. 87-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також у вівторок близько 15:00 збройні сили рф вчергове здійснили обстріл Купʼянська. У двох жінок віком 68 та 72 років – гостра реакція на стрес. Також ще одна 68-річна жителька дістала поранення. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі приміщення. За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з РСЗВ.

За процесуального керівництва Чугуївської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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