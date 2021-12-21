Что почем? Кабмин определился с ценами на пакеты

Минимальные розничные цены на пластиковые пакеты установлены Кабмином и начнут действовать с 1 февраля 2022 года, сообщает информагентство «Українські Новини» со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Так, минимальные розничные цены на пакеты толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг будут составлять:

2,00 грн – пакет без ручек и боковых складок;

2,50 грн – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3,00 грн – пакет с ручками и боковыми складками.

В правительстве отмечают: каждый украинец использует в среднем 500 пластиковых пакетов ежегодно — они служат всего несколько минут, а затем разлагаются более века, загрязняя окружающую среду.

«Утверждение минимальных розничных цен на пластиковые пакеты будет стимулировать граждан использовать многоразовые экологические сумки и позволит оградить окружающую среду и здоровье людей от вредного влияния микропластика», — заявил заместитель Министра экономики Украины Денис Кудин.