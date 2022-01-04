Что подарить мужчине на Новый год и Рождество – идеи практичных подарков®

У мужчин репутация тех, кому сложно найти подарки, но мы готовы с этим поспорить. Всегда есть возможность обогатить мужское хобби, будь то путешествия, спорт, кулинария или просто приготовление по-настоящему хорошего кофе по утрам. Когда вы находитесь перед сложным выбором, подойдут проверенные временем варианты. Мы собрали их все в нашем списке.
А отправиться на шоппинг рекомендуем в один из магазинов мультибрендовой сети обуви и аксессуаров «Миратон». Интернет-ресурс предоставляет своим клиентам максимально комфортные условия для приобретений, в частности:
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- Возможность получить кэшбэк, оплатить покупку частями и многое другое.
Топ подарков для мужчины:
- Предметы первой необходимости по уходу за кожей, которые должен иметь в своем распоряжении каждый мужчина: увлажняющий крем для лица и рук, средства для бритья, дезодорант. Подобрать мужскую косметику можно по ссылке https://www.miraton.ua/catalog/kosmetika/muzhskaya_kosmetika/.
- Высокие кожаные кроссовки могут украсить образы от кэжуал до элегантного – это мастхэв в любом обувном гардеробе.
- Ремни – незаменимый аксессуар в гардеробе, одновременно функциональный и эстетичный. Черный или коричневый, повседневный или нарядный, тканый или кожаный – подобрать подходящий ремень можно здесь https://www.miraton.ua/catalog/men/accessories/remen/.
- Солнцезащитные очки – универсальный аксессуар, которая мгновенно улучшит внешний вид и убережет глаза от ярких лучей, а лицо – от появления морщинок.
- Рюкзаки, вероятно, являются одним из наиболее распространенных предметов мужского набора аксессуаров, уступая, пожалуй, только кошелькам. Текстильный подойдет для спорта, а кожаный составит отличный дуэт с полуофициальным образом.
- Длинный плюшевый халат добавит роскоши любому выходному дню, проведенному дома.
- Подставка для беспроводной зарядки 3-в-1 для телефона, наушников и часов позволит оптимизировать пространство на прикроватной тумбочке.
- Умная кружка с контролем температуры подарит вечно горячий кофе.
- Набор кухонных принадлежностей подойдет для парня, который готов начать свое кулинарное путешествие.
- Перчатки – фантастический мужской аксессуар с точки зрения как практичности, так и эстетики, поэтому лучше всего найти пару, которая будет служить сразу двум целям.
- Фитнес-браслет, который поможет отслеживать уровень физической нагрузки, частоту сердечных сокращений и качество сна.
- Куртка из вощеного хлопка – всепогодная классика.
- Толстовка с круглым вырезом – уютный апгрейд, придающий спортивной вещи элегантный вид.
- Набор мороженого с любимыми вкусами, конечно, если он поместится в морозильную камеру.
- Бутылка для воды с самоочищающейся УФ-технологией – еще один гаджет, который позволит придерживаться здорового образа жизни.
- Тапочки на флисовой подкладке – прочные и теплые, для максимального домашнего релакса.
- Аромадиффузор вызовет у приятные эмоции и обеспечит великолепный запах в доме.