Чи мають росіяни шанси дійти до Харкова: у 92 ОШБр оцінили оперативну ситуацію

На поточний момент ситуація на фронті на Харківщині залишається складною, військові оцінюють її як одну з найважчих за весь період повномасштабної війни. Водночас є і позитивні моменти: українські війська проводять ефективні контрдії, зокрема батальйон «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади.

Про це повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

«У напрямку Глибокого, де батальйон виконує завдання разом із силами інших підрозділів, знаходиться найкоротша відстань до адміністративних меж Харкова. Попри близькість до міста, українські військові не лише утримують зайняті рубежі, але й вибивають ворога із зайнятих ним позицій», – розповів Федоренко.

Результати операцій на Харківщині

За словами Юрія Федоренка, протягом останнього часу силам оборони вдалося вибити противника з ряду позицій і надійно закріпитися. Ворог намагається контратакувати, використовуючи легкоброньовану техніку, але успіху не має. Під час боїв була знищена техніка та піхота противника, яку вона перевозила.

Об’єднані зусилля сил оборони, зокрема 92-ї штурмової бригади та бригади «Хартія», дозволяють ефективно протидіяти спробам ворога просунутися. На думку військових, найближчим часом у противника немає шансів дійти до Харкова.

Куп’янщина: оборона села Кругляківка

Прорив окупантів

Противнику вдалося організувати прорив до села Кругляківка, використовуючи значні сили броньованої техніки. Спочатку ворог застосував 50 одиниць броньованої техніки, з яких 48 було знищено силами оборони, зокрема батальйоном «Ахіллес».

«Це був масований штурм, що мав певний успіх. Після цього, наступного дня, противник застосував 20 одиниць броньованої техніки, з яких 18 втратили на полі бою, хоча частковий успіх був досягнутий. Згодом ворог залучив 17 одиниць легкої бронетехніки, що дозволило йому тимчасово зайняти укриття в населеному пункті Кругляківка», – розповів Федоренко.

Контратаки ЗСУ

За останні два тижні противник більше не застосовує легку бронетехніку, оскільки зазнає значних втрат через об’єднаний вогневий вплив українських сил. Завдяки застосуванню артилерії, протитанкових засобів та безпілотних систем до 95% ворожої техніки знищується.

«Сили оборони не лише стримують противника, але й успішно проводять контратаки. У Колісниківському лісі, який використовував ворог для наступу, майже повністю зачищено ворожі підрозділи», – розповіли в 92-й ОШБр.

Куп’янськ: ситуація на лівому березі

На напрямку Куп’янськ-Лівобережний та Куп’янськ-Вузловий ворог зазнає невдач, попри численні штурми із застосуванням бронетехніки.

Епізод у Новомлинську

Щодо ситуації в населеному пункті Новомлинськ, що в напрямку Дворічної, то там противник зміг під покровом туману на гумових човнах перетнути річку Оскіл і висадитися на правому березі. «Силами оборони були вжиті заходи щодо виявлення ворога та його знищення. На сьогодні можна побачити зміни, зокрема на публічній карті, яка відображає лінію бойового зіткнення. Територія зачищена від ворога і повністю контрольована силами оборони», – підсумував Федоренко.

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