COVID-19: за сутки в Украине заболели больше 7 тысяч человек, 275 – умерли

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 7 312 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (в числе заболевших 585 детей и 182 медработника), сообщает Министерство охраны здоровья.
Также за сутки:
- госпитализированы – 1 691 человек;
- летальных случаев – 275;
- выздоровели – 16 521 человек.
Днем ранее было выявлено 6 363 инфицированных и зафиксировано 301 смертельный случай от COVID-19.
За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (1211), Донецкой (531), Полтавской (495), Львовской (417) и Хмельницкой (387) областях.