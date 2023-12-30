Дергачі, що під Харковом, відчули святкову магію від Кока-Кола ®

Продовжується благодійна акція «Святкова магія від Кока-Кола: мільйон пляшок для найбільш незахищених українців».

На українському заводі «Кока-Кола Беверіджиз Україна» виготовляють партію з мільйона півторалітрових пляшок Coca-Cola зі спеціальною позначкою на етикетці: «Для тебе». Цими особливими пляшками Кока-Кола хоче підтримати українців, які зараз живуть у дуже непростих обставинах та подарувати їм приємні миттєвості у цей святковий період.

«Ми разом з партнерами взяли на себе місію забезпечити новорічними подарунками найбільш вразливі спільноти по всій Україні. 1 мільйон пляшок Coca-Cola у подарунок – це жест солідарності з українцями, спосіб висловити їм повагу та підтримку. Наша мета – принести трохи радості в домівки українців під час зимових свят, – говорить Андрій Бублик, директор з корпоративних зв’язків і сталого розвитку Кока-Кола Беверіджиз Україна.

У прифронтових районах та місцях, які часто потерпають від ворожих обстрілів, партнерами акції став Благодійний Фонд М.Р.І.Я, який спільно із шотландською організацією Siobhan’s Trust забезпечує теплою їжею мешканців таких регіонів. Нещодавно благодійна акція відбулася в Дергачах, що на Харківщині. Тут благодійники пригостили усіх охочих піцею та Coca-Cola.

Упродовж російського вторгнення в Україну 2022 року місто зазнало обстрілів та руйнувань під час боїв за Харків. Місто не було окуповане, хоча його намагалися оточити, а 9 березня 2022 року російські війська було вибито з району навколо Дергачів. Постійні обстріли міста призвели до жертв серед його жителів.

«Вже більш ніж півтора року Благодійний Фонд М.Р.І.Я. спільно з іноземними партнерами приїздить до найбільш вразливих та пошкоджених армією окупантів місць, аби подарувати місцевим жителям бодай трохи свята», – каже директорка фонду Ніна Євтушенко.

Як зазначила пані Ніна, до благодійного заходу долучилися іноземні волонтери зі всього світу, що є надзвичайно важливим для українців, бо зараз як ніколи вкрай важливо відчувати підтримку. Один із таких волонтерів – Кевін Фішер з Зімбабве, який ще два роки тому про Україну не знав практично нічого, а вже зараз з гордістю носить українську вишиванку. «Носити вишиванку і підтримувати українців – дуже багато значить для мене, бо ще два роки тому я нічого не знав про цю країну, дізнався лише тоді, коли почув у якому скрутному становищі тут опинилися люди. Я вже понад 20 місяців знаходжусь в Україні і разом зі своїми колегами з різних куточків світу підтримую українців. Те, що ми сьогодні бачимо, це не просто Coca-Cola та піца, це спосіб показати людям, що вони не залишилися самі у біді», – пояснює Кевін.

Поруч з Кевіном Фішером працюють однодумці з Кореї, Америки, Англії та країн Африки. Таким чином вони здійснюють підтримку людям, яких спіткало лихо.

Окрім Благодійного Фонду М.Р.І.Я та шотландської організації Siobhan’s Trust Кока-Кола передає напої у партнерстві з Українським Червоним Хрестом та Карітас України. Напої дарують родинам, які опинились у складних життєвих обставинах, внутрішнім переселенцям, одиноким батькам, багатодітним сім’ям, особам з інвалідністю – у всіх областях України.

Загалом українське суспільство відчуває вагому підтримку компанії Кока-Кола під час війни. Починаючи з 24 лютого 2022 року Система Компаній Кока-Кола спільно з Фундацією Кока-Кола зобов’язались виділити українцям благодійну допомогу на суму понад 30 млн. дол. Зокрема, вже надано 70 тисяч продуктових наборів з найнеобхіднішим базовим складом продуктів, 5 тис. постільних комплектів з теплими ковдрами, понад півсотні потужних електрогенераторів для освітніх, медичних, гуманітарних установ та закладів і 45 мобільних котелень, що працюють на газу та дизелі та зігріватимуть міста і села у зимовий період. Крім того, Кока-Кола відбудує зруйнований дитячий садок у селі Богданівка Броварського району Київської області.

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