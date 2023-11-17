Державний аудитор, бетоняр, кореспондент: вакансії тижня у Харківській області

Станом на 16 листопада 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1051 вакансія.
Про це повідомляє Харківська ОВА.
1. Фізичний терапевт – 20 000 грн.
2. Водій навантажувача – 19 000 грн.
3. Інженер-конструктор – 17 860 грн.
4. Слюсар-сантехнік – 17 300 грн.
5. Державний аудитор – 17 000 грн.
6. Бетоняр – 16 230 грн.
7. Кореспондент – 16 100 грн.
8. Касир-експерт – 15 000 грн.
9. Оператор пакетоформувальних машин – 14 990 грн.
10. Інженер-енергетик – 13 200 грн.
З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
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