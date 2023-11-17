Україна

Державний аудитор, бетоняр, кореспондент: вакансії тижня у Харківській області

Автор Геннадій Семенов
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Станом на 16 листопада 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1051 вакансія.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

1. Фізичний терапевт – 20 000 грн. 

2. Водій навантажувача  – 19 000 грн. 

3. Інженер-конструктор – 17 860 грн. 

4. Слюсар-сантехнік – 17 300 грн. 

5. Державний аудитор – 17 000 грн. 

6. Бетоняр – 16 230 грн. 

7. Кореспондент – 16 100 грн. 

8. Касир-експерт – 15 000 грн. 

9. Оператор пакетоформувальних машин – 14 990 грн. 

10. Інженер-енергетик – 13 200 грн.

Державний аудитор, бетоняр, кореспондент: вакансії тижня у Харківській області 7

З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням. 

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