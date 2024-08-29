Для підтримки угрупування, що діє на Харківщині, окупанти формують нову бригаду

Росія формує нову бригаду для підтримки угрупування «Сєвєр», що діє на Харківщині.

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Харків» полковник Віталій Саранцев, пише УНІАН.

За його словами, відповідно до наказу міністра оборони рф від 21 серпня та вказівки начальника генерального штабу від 22 серпня, почалось формування нової добровольчої бригади під назвою «Барс».

До її складу входитимуть три окремі загони: «Барс-Брянськ», «Барс-Курськ» та «Барс-Білгород», загальна чисельність яких становить 4921 військовослужбовця.

Саранцев поінформував, що завданням бригади буде підтримка угруповання військ «Сєвєр».

«Як вважають деякі експерти, формування добровольчих підрозділів в армії рф являє собою приховану форму мобілізації, при цьому кандидати набираються найчастіше з бідних регіонів, та іноземних громадян, які не завжди мають відповідний бойовий досвід», – додав він.

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