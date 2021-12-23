До конца года все регионы выйдут из «красной» зоны, – KSE

В Украине заболеваемость коронавирусом идет на спад шесть недель после «Дельта»-волны. Две области страны находятся в «красном» уровне эпидопасности, но до конца года все регионы выйдут из зоны жестких ограничений, сообщает РБК-Украина.

Так, в областях постепенно снижаются все три эпидемически важные показатели – количество заражений, количество госпитализаций и уровень смертности.

Только две области страны – Волынская и Запорожская – остаются в «красной» зоне карантина из-за превышенного коэффициента положительных тестов. Другие регионы уже находятся в «желтой» зоне.

По прогнозу руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Юрия Ганиченко, все регионы Украины выйдут из «красной» зоны в этом году.

«По состоянию на сегодня последние две области – Волынская и Запорожская – показывают признаки выхода из красной зоны. Дальше дело за Нацкомиссией по вопросам ТЭБ и ЧС», – говорит эксперт.