Добровільно співпрацювала з окупантами: викрито мешканку Ізюма

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 41-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що мешканка міста Ізюм під час силового захоплення міста військовими рф добровільно працевлаштувалась до окупаційної адміністрації. У червні 2022 року, підписавши відповідний трудовий договір, жінка обійняла посаду «главного специалиста отдела землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры».

За роботу на окупантів колаборантка отримувала заробітну плату в російських рублях.

Наразі підозрювана переховується від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

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