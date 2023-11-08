Додаток «Укрзалізниця» інтегрували з «Дією» для боротьби з перекупниками

Відтепер в застосунку «Укрзалізниці» купити квиток на найпопулярніший поїзд Київ – Варшава можна тільки після верифікації акаунту з «Дія.Підписом».

Як повідомляє пресслужба «Укрзалізниці», це дозволить знову запустити онлайн-повернення квитків на міжнародні напрямки, а також не допустити активізації перекупів.

«Влітку ми були вимушені тимчасово призупинити цю послугу через активізацію перекупів. Цей вимушений крок мав досить непоганий результат, проте була й зворотна сторона — незручності для наших добросовісних користувачів.

Але вихід завжди є, якщо ти над цим працюєш. Дякую Мінцифри за партнерство та підтримку», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Верифікувати акаунт можна двома шляхами:

через профіль користувача (кнопка підтвердження буде доступною на головному екрані розділу після даних про імʼя, прізвище та номер телефону);

безпосередньо під час придбання квитків на поїзд Київ – Варшава чи повернення квитків на міжнародні рейси.

Верифікація акаунту через «Дія.Підпис» ставатиме доступною користувачам з усіма пристроями поступово, після оновлення застосунку.

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