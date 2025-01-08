ДТП на Харківщині: автівка збила велосипедиста

Поліція встановлює особу водія, який скоїв ДТП на Харківщині та покинув місце події.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 10 грудня близько 7:30 на перехресті вулиць Соборна та Михайла Грушевського в місті Лозова.

Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримав 39-річний чоловік. Він повідомив, що рухався на велосипеді та автомобіль Daewoo допустив зіткнення з ним.

За вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

На даний час триває досудове розслідування. Вживаються заходи з встановлення особи водія, який зник з місця події та автомобілю.

Прикмети водія: середньої статури, зріст близько 170 см, на вигляд 60 років, сиве волосся. Був одягнений у чорну куртку і темно-коричневу кепку. Рухався на автомобілі Daewoo Lanos або Sens золотистого кольору.

«Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інформація за вказаним фактом, просимо звертатись за телефоном 099-929-80-62 або до Лозівського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 7, до майора поліції Коляди Олега Юрійовича», – наголошують у поліції.

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