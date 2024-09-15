Два десятки бойових зіткнень відбулося на Харківському та Куп’янському напрямках за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок вечір 1 вересня. 935 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари, застосувавши три ракети, а також 63 авіаудари, скинувши 128 КАБів. Крім цього, здійснив 4657 обстрілів, з них 131 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Хотінь, Ободи, Іскрисківщина, Павлівка, Білопілля, Кіндратівка, Новоіванівка, Велика Чернещина, Катеринівка, Юнаківка, Первомайське Сумської області; Новоосинове, Ківшарівка, Берестове Харківської області; Дружба, Костянтинівка, Катеринівка, Клебан-Бик, Неліпівка, Олександропіль, Мирноград, Антонівка, Вугледар Донецької області; Верхня Терса, П’ятихатки, Лобкове Запорізької області.

На Харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Колісниківки, Стельмахівки, Лозової та Синьківки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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