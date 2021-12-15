Две области Украины вышли из «красной» зоны

В Украине 8 регионов остаются в «красной» зоне эпидопасности по заболеваемости коронавирусом, 15 — в «желтой».

Такие данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.

Так, по состоянию на 14 декабря в 8 областях — Волынской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской — держатся показатели «красной» зоны. В этих регионах на протяжении последних дней фиксируется высокий коэффициент выявления случаев заражения COVID-19.

Две области Украины — Винницкую и Хмельницкую, днем ранее Минздрав относил к «красной» зоне, однако уже сегодня они находятся в «желтой».

Показателям «желтой» зоны также отвечают: Киев, Днепропетровская, Донецкая, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

В «оранжевой» зоне сейчас находятся только Одесская и Закарпатская области, поскольку в первой зафиксирован высокий коэффициент выявления случаев инфицирования, а на Закарпатье наблюдается высокий уровень госпитализации пациентов с COVID-19.

Напомним, что данные Минздрава касательно зонирования берутся во внимание во время принятия правительственной комиссией решения об установлении уровня эпидопасности в том или ином регионе и внедрении соответствующих карантинных ограничений.

Напомним, с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина, принятые правительством.

«Коснутся они, в первую очередь, невакцинированных украинцев. Теперь посещать общественные места при «желтом» уровне эпидопасности смогут только те, кто получил, по крайней мере, одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – «желтый» COVID-сертификат или справку 063/о», — отметил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, отелей и спортзалов придется иметь, по крайней мере, одну прививку от COVID-19. В то же время, для посещения общественных мест можно будет использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ — COVID-сертификат о выздоровлении.

«Таким образом, на «желтом» уровне эпидопасности заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов», — подытожили в правительстве.

Источник: УНИАН