Двоє людей загинули, 47 поранені внаслідок обстрілів Харківщини: дані поліції

Минулої доби військові рф завдавали удари по Харкову та населених пунктах Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів. 47 людей зазнали травм, двоє цивільних загинули.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

15 вересня військові рф завдали удару ФАБ-250 по житловому будинку в Немишлянському районі Харкова. Внаслідок удару сталася пожежа з 8 по 12 поверхи. Загинула цивільна жінка. Постраждали 43 цивільні людини, зокрема четверо дітей. Пошкоджено три багатоквартирних будинки, 20 автомобілів.





По місту Куп’янськ окупанти завдали ударів КАБ, ФАБ-250, з РСЗВ «Град», баражуючим боєприпасом на базі FPV-дрону. Пошкоджені 20 приватних домоволодінь, господарчі споруди, автомобілі. Дістали поранення троє цивільних людей, серед яких дві жінки та чоловік.

У селі Петропавлівка внаслідок ворожого обстрілу загинув цивільний чоловік. Пошкоджено приватне домоволодіння.

У селі Кирилівка ворожим вогнем знищено ферму зі 100 коровами, господарчі споруди. Також згоріло три приватні будинки. Чадним газом отруїлися два працівники ферми. Стан їх здоров’я задовільний.





У селі Руська Лозова пошкоджено будівлю приватного господарства.

Внаслідок артобстрілу у селі Курилівка пошкоджені приватні домоволодіння.

У селі Сенькове пошкоджено приватне домоволодіння, горіла суха трава.

З РСЗВ росіяни обстріляли село Гороховатка. Пошкоджено приватне домоволодіння.





У селі Бобрівка через ворожий обстріл КАБ пошкоджено три приватні домоволодіння.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 15 вересня силами поліції з Куп’янського та Чугуївського районів евакуйовано 14 людей.









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