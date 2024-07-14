Двоє людей зазнали поранень внаслідок обстрілів житлових будинків на Харківщині

14 липня близько 16:40 війська рф завдали авіаційних ударів по села Богуславка Борівської громади на Харківщині. 21-річний чоловік зазнав поранень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено житлові будинки. Попередньо, ворог для бомбардування населеного пункту застосував ФАБ-500 з модулем УМПК.

Також сьогодні орієнтовно о 16:30 внаслідок авіаційного обстрілу селища Ківшарівка Купʼянського району дістала тілесні ушкодження 53-річна жінка. Пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки.

За процесуального керівництва Ізюмської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).









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