ГБР сообщило Порошенко о подозрении в госизмене

Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий, сообщается в Телеграм-канале ГБР в понедельник, 20 декабря.

«Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуют уголовное производство по организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 млн грн. Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», — говорится в сообщении ГБР.

В Бюро отмечают, что в сентябре-ноябре 2021 года в указанном производстве уже объявлено о подозрении еще одному из действующих народных депутатов и бывшему министру энергетики,Ю которые в покупке в ОРДЛО угля за государственные средства.

«По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от РФ и террористических организаций, что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также дало РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности», — сообщают в ведомстве.

Также в Бюро сообщили, что в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было вручено способом, предусмотренным Уголовным процессуальным Кодексом, то есть направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.

Производство осуществляется ч.1 и ч.3 ст.258-5 (финансирование терроризма), ч.1 ст.111 (государственная измена) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса Украины, санкции которых предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Источник: Интерфакс-Украина