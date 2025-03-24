Гарячі напрямки боїв на Харківщині: шість атак рашистів відбито

Оперативна інформація станом на 8:00 24.03.2025 щодо російського вторгнення.
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 140 боєзіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ в у бік Вовчанська.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Українська армія зупинила штурмові дії противника у районах Загризового, Петропавлівки та Богуславки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населеного пункту Ямполівка, в напрямках Нового, Новомихайлівки та Зеленої Долини.
На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки, у напрямках Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.
На Краматорському напрямку вчора зафіксовано два боєзіткнення поблизу Оріхово-Василівки та Часового Яру.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка, а також у напрямку Диліївки.
На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 61 штурмову дію агресора у бік населених пунктів Пантелеймонівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Андріївка, Котлине, Успенівка, Богданівка та в напрямку Сергіївки.
Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 12 авіаударів, скинувши при цьому 14 КАБ, здійснив 292 обстріли, з яких п’ять — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 17 штурмових дій загарбників.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1280 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 16 бойових броньованих машин, 81 артилерійську систему, п’ять реактивних систем залпового вогню, один засіб ППО, чотири вертольоти, 146 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 116 автомобілів та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.
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