Гранати, автомати та купа патронів: робота Нацгвардії на харківських блокпостах

За тиждень кінологи 5-ї Слобожанської бригади разом зі своїми пухнастими вихованцями та напарниками запобігли потраплянню до Харкова трьох автоматів, 19 гранат різноманітної модифікації, 200 патронів калібру 5,45, 1623 патронів різних калібрів, 15 універсальних запалів до гранат, п’яти деталей від автомата Калашнікова та наркотичних засобів.

Про це повідомили в пресслужбі 5 Слобожанської бригади НГУ.

Так, 13 грудня о 9:40 на в’їзді в місто Харків з боку міста Чугуїв під час фільтраційних заходів мобільною кінологічною групою 5-ї Слобожанської бригади НГУ був зупинений автомобіль Mersedes Sprinter під керуванням чоловіка 1980 р.н. Під час огляду транспортного засобу кінологом зі службовим собакою Аморек в салоні автомобіля було виявлено відразу 880 набоїв калібру 7,62. Пояснити їхнє походження правопорушник не зміг.

У той же день та на тому ж блокпості о 12:45 для перевірки був зупинений автомобіль Volkswagen Transporter 4 під керуванням чоловіка 1973 р.н.

Під час огляду транспортного засобу кінологом зі службовим собакою Мальта в салоні автомобіля був виявлений автомат АК-74 без газової трубки.

Також у середу, 13 грудня о 16:00 на в’їзді в місто Харків по київській трасі під час огляду автомобіля Volkswagen Transporter під керуванням чоловіка 1972 р.н. кінологом зі службовим собакою Антей в салоні було виявлено: набої 5,45 – 200 штук, граната RDX – 2 штуки, запали до гранати – 2 штуки.

О 19:15 на тому ж блокпості на в’їзді під час спроби проїзду до Харкова була зупинена для перевірки автівка BMW X5 під керуванням чоловіка 1989 р.н.

Під час огляду транспортного засобу кінологом зі службовим собакою Антей в салоні автомобіля був виявлений автомат АК-12.

15 грудня о 14:20 на блокпості на в’їзді до Харкова по Чугуївській трасі під час перевірки автівки Hyundai Tarakan під керуванням чоловіка 2000 р.н. кінологом зі службовим собакою Аморек в салоні транспортного засобу було виявлено відразу 740 набоїв калібру 5,56 та дві гранати M67. Зі слів водія, автомобіль не його, тож він «не знав, що знаходиться в автівці».

А 16 грудня кінологи 5-ї Слобожанської бригади запобігати провезенню до Харкова відразу 13 гранат.

Подія трапилась о 9:20 на блок-посту на в’їзді в місто Харків з боку міста Зміїв. Під час фільтраційних заходів, мобільною кінологічною групою був зупинений транспортний засіб VW Transporter T4 під керуванням чоловіка 1995 р.н.

Під час огляду автівки кінологом зі службовим собакою Аморек в салоні автомобіля було виявлено: дві гранати M67, десять гранат Ф1, одна граната РГД5 та 11 запали УЗРГМ2 до них.

В усіх випадках правопорушення фіксувались слідчо-оперативною групою Національної поліції України.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”