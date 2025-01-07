Яке прізвище найпоширеніше в Україні

Прізвище Мельник стало найпоширенішим в Україні. Його носять 107 878 громадян.
Про це повідомляє генеалогічне товариство Рідні, пише УНІАН.
Зазначається, що поширеними іменами людей з цим прізвищем є Олександр та Тетяна.
Водночас найбільше Мельників проживає у великих містах – більшість у Києві. Йдеться про 6587 людей.
У Вінниці проживає 2385 осіб з прізвищем Мельник, у Львові – 2265, а в Харкові – 1423.
Другим найбільш поширеним прізвищем в Україні є Шевченко. Його носять 106 340 людей. Найбільше носіїв – у Києві (7940), Харкові (4971) та Дніпрі (3993).
Трійку лідерів замикає прізвище Коваленко, яке мають 88 632 людини.
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”