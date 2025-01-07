Україна

Яке прізвище найпоширеніше в Україні

Автор Геннадій Семенов
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Прізвище Мельник стало найпоширенішим в Україні. Його носять 107 878 громадян.

Про це повідомляє генеалогічне товариство Рідні, пише УНІАН.

Зазначається, що поширеними іменами людей з цим прізвищем є Олександр та Тетяна. 

Водночас найбільше Мельників проживає у великих містах – більшість у Києві. Йдеться про 6587 людей. 

У Вінниці проживає 2385 осіб з прізвищем Мельник, у Львові – 2265, а в Харкові – 1423. 

Яке прізвище найпоширеніше в Україні 7

Другим найбільш поширеним прізвищем в Україні є Шевченко. Його носять 106 340 людей. Найбільше носіїв – у Києві (7940), Харкові (4971) та Дніпрі (3993).

Трійку лідерів замикає прізвище Коваленко, яке мають 88 632 людини.

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