Какие штрафы предусмотрены за незаконное использование пластиковых пакетов в Украине

В Украине с 10 декабря уже начали действовать законные предписания по использованию пластиковых пакетов в торговых сетях.

Какие пакеты запрещены законом

В рамках принятого закона № 1489-IX Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины начал действовать первый этап ограничений по отдельным видам полиэтиленовых пакетов, а именно:

оксоразлагаемых пластиковых пакетов ( для изготовления используется полиэтилен и оксоразлагаемые примеси);

сверхтонких пластиковых пакетов ( толщиной менее 15 мкм);

тонких пластиковых пакетов ( толщиной 15-50 мкм).

Пакеты толщиной более 50 мкм под запрет еще не попали.

Где запрещено бесплатное использование пакетов

Вышеуказанные виды ПЭ-пакетов запрещается бесплатно распространять в:

торгово-розничных сетях, магазинах, рынках;

заведениях общественного питания;

других компаниях, предоставляющих любые услуги.

Исключение

Запрет не распространяется на пакеты для упаковки для мяса, рыбы и сыпучих продуктов ( первичная упаковка в сверхтонкие пластиковые с боковой складкой и ручками размером до 225 мм*345 мм*450 мм в ширину, глубину и длину соответственно). Такие пакеты в Украине можно бесплатно применять до 1 января 2023 года .

Важно! Распространение пластиковых пакетов производится исключительно на платной основе.

Цена пластиковых пакетов

Пакеты толще 50 мкм для упаковки и транспортировки товаров по-прежнему можно купить на кассе. Кабмин регламентирует минимальные розничные цены таких пакетов в форме рукава с дном и открытой горловиной, а именно:

2 грн — на пакеты без ручек и боковых складок;

2,5 грн — на пакеты без ручек с боковыми складками;

2,5 грн — на пакеты с ручками без боковых складок;

3 грн – на пакеты с ручками и боковыми складками.

Штраф за бесплатное использование пластиковых пакетов

1700 -3400 грн — за бесплатное распространение пластиковых пакетов;

-3400 грн — за бесплатное распространение пластиковых пакетов; 3400-8500 грн — за повторное в течение трех лет совершение такого же нарушения;

8500-17000 грн — за распространение пластиковых пакетов;

17000- 34000 грн — при повторении в течение трех лет и если одно и то же нарушение.

Штрафы налагаются руководителем, заместителями руководителя центрального органа исполнительной власти, реализующими государственную политику в сфере госконтроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей, а также другими уполномоченными руководителем должностных лиц этого органа после рассмотрения документов, подтверждающих факт правонарушения ( постановление).

Штраф уплачивается соответствующим предприятием в течение 15 дней со дня получения копии постановления.

Источник: Новое Время