Харківська бригада НГУ нищить окупантів трофейною зброєю

Військові показали, яка працює на передовій російська 152-мм гаубиця «Мста-Б». Зброю «затрофеїли» ще у 2022 році, під час контрнаступу у Харківській області.

Про це повідомили у 3-й бригаді оперативного призначення «Спартан» ім. полковника Петра Болбочана НГУ.

«Воїни 3-го артдивізіону «Спартана» називають свою 152-мм гаубицю «Мста-Б» «дівчинкою». Вона трофейна – з’явилася у бригаді під час контрнаступу на Харківщині у 2022 році», – йдеться в повідомленні.

Відтоді гаубиця успішно нищить росіян на всіх напрямках, які боронить «Спартан». Наразі радянська зброя працює по окупантах в районі Покровська.

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