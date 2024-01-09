Харківські енергетики, які двічі за добу потрапили під обстріл, повернули світло у понад тисячу домівок

За останні два дні бригада з шести електромонтерів Липецького РЕМ АТ «Харківобленерго» двічі потрапила під ворожий обстріл.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

8 січня енергетики опинилися під артобстрілом ворога у селі Веселе. 9 січня за 200 метрів від місця роботи енергетиків у селі Слобожанське розірвалася ворожа авіабомба. Ситуація ускладнювалася через погодні умови – ожеледь не дозволяла швидко залишити небезпечну зону.

Енергетики не постраждали та, попри терор ворога, змогли виконати свою роботу – відновили електропостачання в чотирьох населених пунктах для понад 1,1 тисячі споживачів.





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