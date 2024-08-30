Харківські нацгвардійці вибороли 13 призових місць на змаганнях ветеранів «Сильні України»

В місті Рівне відбувся завершальний етап другого всеукраїнського туру змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів «Сильні України», в якому взяли участь й харківські нацгвардійці.

Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

Учасники змагалися у веслуванні на тренажері, жимі лежачи, аеробайках та в ривку гирі. Головним суддею став Василь Вірастюк, чемпіон світу зі стронгмену. Змагання організувала Федерація стронгмену України.

Захід зібрав рекордну кількість учасників – понад 200 спортсменів з 17 регіонів України. Переважно це були ветерани Сил оборони України, однак свої сили демонстрували і діючі військовослужбовці, серед яких чимало гвардійців, що отримали поранення під час захисту України.

Нагадаємо, цього року подібні змагання пройшли в Дніпрі, Одесі, Хмельницькому, Кропивницькому, Полтаві та Звягелі.

Адаптивний спорт важливий для гвардійців, які проходять реабілітацію після поранень – він допомагає фізичному та психологічному відновленню, дозволяє зберігати активний спосіб життя, покращує фізичну форму та допомагає зберігати рухливість.

Загалом у Рівному Слобожанські гвардійці вибороли 13 призових місць в усіх з представлених видів спорту.

Жим лежачи:

1. Паршаков Євген 2 місце

2. Петряєв Едуард 3 місце

3. Кошельніков Сергій 3 місце

Аірбайк

1. Лисенко Віталій 1 місце

2. Паршаков Євген 2 місце

3. ⁠Кошельніков Сергій 2 місце

4. Дьячков Олександр 2 місце

5. Кравченко Олександр 3 місце

Гребля:

1. ⁠Кошельніков Сергій 2 місце

2. Паршаков Євген 3 місце

Гирьовий спорт

1. Паршаков Євген 1 місце

2. ⁠⁠Кіяшко Сергій 2 місце

3. Кошельніков Сергій 3 місце





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