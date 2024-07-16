Харківський напрямок: триває три бойових зіткнення біля Вовчанська

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 16 липня. З початку доби відбулося 110 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Харківському, Курахівському і Торецькому напрямках.

Протягом доби противник завдав по території України 63 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 102 КАБи), використав для ураження 373 дрони-камікадзе. Здійснив 3101 обстріл по позиціях українських військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку агресор 16 разів атакував біля Глибокого та Вовчанська. Три бойових зіткнення біля Вовчанська тривають. За попередніми підрахунками, на даний час, ворог втратив за сьогодні 88 осіб вбитими та пораненими, також ЗСУ зуміли знищити три артилерійські системи, 22 БпЛА, дві одиниці спеціальної техніки і пошкодити бойову броньовану машину, чотири артилерійські системи, три одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку загарбники протягом дня чотири рази намагалися просунутися до наших позицій неподалік Стельмахівки та Петропавлівки. Дві атаки успішно відбито Силами оборони. Бої тривають.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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