Україна

Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Куп’янську зросла: триває розбір завалів

Автор Галина Шподарева
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28 серпня о 15:45 росіяни вдарили по місту Куп’янськ, попередньо, ФАБ-500. Пошкоджені багатоповерхівка, готель та інші будівлі.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Куп’янську зросла: триває розбір завалів 7

За даними Харківської обласної прокуратури, кількість постраждалих зросла до 14, серед них троє працівників поліції.

В одному з будинків зайнялася пожежа. Троє поліцейських дістали поранення під час виконання службових обов’язків. 

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Куп’янську зросла: триває розбір завалів 9
  • Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Куп’янську зросла: триває розбір завалів 11
  • Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Куп’янську зросла: триває розбір завалів 13
  • Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Куп’янську зросла: триває розбір завалів 15
  • Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Куп’янську зросла: триває розбір завалів 17

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