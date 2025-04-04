Колишньому комбату Лапіну, який брав участь в обороні Харківщини, змінено запобіжний захід

Печерський районний суд Києва за клопотанням прокуратури змінив запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт колишньому командиру 415 батальйону 125 бригади ТрО Іллі Лапіну, якого підозрюють у неналежній обороні Харківщини.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Як вказано в повідомленні, – після вивчення матеріалів провадження та даних, що характеризують підозрюваного – «колишнього командира 415 батальйону 125 бригади ТрО, враховуючи його похилий вік, численні захворювання, а також погіршення стану здоров’я», прокурором Офісу генпрокурора подано «клопотання про зміну запобіжного заходу не пов’язаного з триманням під вартою».

Зазначається. що «за результатами розгляду клопотання прокурора судом прийнято рішення про зміну йому запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з можливістю покидати домоволодіння для проведення лікування».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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