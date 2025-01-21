Україна

Куп’янськ на Харківщині знову під посиленими обстрілами

Автор Геннадій Семенов
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Фіксується погіршення безпекової ситуації в місті Куп’янськ.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні о 14:35 та 14:50 два приватні будинки потрапили під ворожий обстріл.

Куп'янськ на Харківщині знову під посиленими обстрілами 7
Куп'янськ на Харківщині знову під посиленими обстрілами 9

Вранці близько 9:00 окупанти здійснили удар БПЛА «Молнія-2» по службовій автівці українських поліцейських. Троє правоохоронців отримали осколкові поранення, їм надана медична допомога.

Під час обстрілу обстрілі також постраждав цивільний автомобіль: поранення отримали 64-річна жінка та її 68-річний чоловік, жителі Куп’янська.

Куп'янськ на Харківщині знову під посиленими обстрілами 11

Цілий день ворог обстрілює місто, не зважаючи на жодні звичаї та правила війни. Ситуація в Куп‘янську залишається напруженою.

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