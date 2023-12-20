Мобільний оператор Київстар усунув нові проблеми зі зв’язком, що виникли вранці у середу, 20 грудня, у низці західних і південних регіонів.

Про це повідомила пресслужба компанії, пише Кореспондент.

«Наразі сервіси працюють у звичному режимі. Також повідомляємо, що послуга LTE в Україні та в міжнародному роумінгу працює без обмеження швидкості.

Мережа Київстару завершує стабілізацію після наймасштабнішої хакерської атаки», – йдеться в повідомленні.

У Київстарі обіцяють найближчим часом повідомити про нарахування бонусів та компенсацій абонентам, які не могли користуватись послугами зв’язку через хакерську атаку.

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