Лубінець: до нового року може бути обмін полоненими

До нового року можуть бути позитивні новини щодо повернення українців з полону росії, однак не виключено що агресор може зірвати домовленості.

Про це повідомляє УНІАН.

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець заявив в ефірі телемарафону, що основним посередником і питанні повернення військовополонених – Об’єднані Арабські Емірати.

«Є комунікація, я дуже сподіваюсь, що до нового року у нас будуть позитивні новини. Я дуже не хочу, щоб українське суспільство сприймало цю інформацію як анонс. Ніколи не можеш бути впевненим на 100%, що ти очікуєш домовленості від рф», – сказав омбудсмен.

За словами Лубінця, росія відмовляється співпрацювати щодо повернення українських дітей додому. Він додав, що кожне повернення дитини – це окрема операція, іноді багатоскладова та довготривала.

«Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, нам вже знадобиться понад 55 років, щоб повернути верифікованих на сьогодні українських дітей. А росіяни продовжують депортувати, вивозити, примусово переміщувати», – обурився омбудсмен.

Лубінець розповів, що на тимчасово окупованих територіях України перебуває близько 1,5 млн дітей, і всі вони під загрозою депортації.

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