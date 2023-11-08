Литва виділяє Україні 2 млн євро на соціальні потреби

Литва планує виділити Україні два мільйони євро на вирішення соціальних наслідків розв’язаної Росією війни.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів Литви.

Як зазначили у відомстві, підтримка буде здійснюватись через інструменти міжнародних фінансових установ.

Зокрема, один мільйон євро буде виділено до фонду Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), який підтримує інклюзивність, та до Українського фонду солідарності Банку розвитку Ради Європи, який підтримує проєкти соціального призначення.

Литва перекаже кошти в обидва ці фонди до кінця цього року.

“Сила України – в її народі та його рішучості боротися з агресором, тому важливо забезпечити підтримку не тільки українського бюджету для збереження економічної стабільності, але не менш важливо орієнтуватися і на соціальні наслідки війни”, – зазначила міністерка фінансів Литви Гінтаре Скайсте.

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