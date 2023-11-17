Майже 20 тисяч українців нелегально покинули Україну, щоб не служити у війську

Від початку повномасштабного російського вторгнення і до 31 серпня 2023 року 19 740 українських чоловіків нелегально перейшли кордон із сусідніми країнами, щоб уникнути служби у війську.

Ідеться саме про чоловіків призовного віку — від 18 до 60 років.

Такі дані наводять журналісти британської телерадіомовної корпорації ВВС із посиланням на дані Румунії, Молдови, Польщі, Угорщини та Словаччини щодо нелегального перетину кордонів, повідомляє Бабель.

Журналісти зазначають, що їм невідомо, як українським чоловікам вдалося покинути країну, але відомо, які методи використали інші 21 113 чоловіків, яких затримали прикордонники України.

Так, 14 313 людей намагалися перетнути кордон пішки або уплав, а решта 6 800 скористалися підробленими документами, в яких були зазначені фіктивні причини виїзду, наприклад вигадані хвороби, вказує ВВС із посиланням на дані української влади.

Представник президента України Володимира Зеленського в українському парламенті Федір Веніславський зазначив, що кількість ухилянтів не перевищує 5% чоловіків.

«Вони точно не мають вирішального значення для оборони України. Я переконаний: стійкість і готовність українців захищати свою незалежність, суверенітет і свободу становить 95 — 99%», — заявив він.

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