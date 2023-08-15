Масована ракетна атака на Україну: по яких регіонах били окупанти

Близько 4 години ранку 15 серпня окупанти завдали по Україні масованого удару ракетами повітряного та морського базування.

Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів, повідомили в Повітряних силах ЗСУ, 14 з повітряних цілей вдалося знищити.

Внаслідок ракетної атаки є загиблі та постраждалі серед цивільних, а також влучання в різних регіонах.

Львівщина

У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки, сталося загоряння. Є руйнування, людей евакуювали. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що ракета влучила у двір дитячого садка. Загалом унаслідок ракетної атаки у Львові пошкоджено понад сто помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитячий садок. Медичну допомогу отримують чотири людини, загрози їхньому життю немає.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що є постраждалі, однак кількість є уточнив. Зараз їм надають медичну допомогу. Інформації про загиблих не надходило.

Невеликі загоряння фіксували і в різних частинах Львова: їх вдалося оперативно загасити.

В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі.

Також надходила інформація про пошкодження транспортних засобів.

У Ставчанах пошкоджені 10 будинків. Станом на цю годину відомо про людей, які зазнали легких травм.

Пошкоджені будинки також у Суховолі. Постраждалих на цю мить немає.





Прикарпаття

Звуки вибухів було чутно і на Прикарпатті, повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

Працювала ППО: уламки ракети потрапили на приватне подвір’я, пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок. Постраждалих нема.





Черкащина

Близько 4:30 росіяни завдали ракетних ударів по регіону, повідомив голова ОВА Ігор Табурець. У Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу. Обійшлося без поранених.

Водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина міста наразі без води. На місці працюють правоохоронні та комунальні служби.

Дніпропетровщина

О 4:20 атакували одне з промислових підприємств Дніпра — там спалахнула пожежа. Вогонь охопив понад 800 квадратних метрів, о 7:00 пожежу локалізували, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Поранень зазнали дві людини: 59-річна жінка отримала легкі ушкодження та лікуватиметься вдома, 70-річного чоловіка госпіталізували (він у стані середньої тяжкості).

Окрім підприємства російські ракети понівечили і спортивний комплекс. Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна.

Під час ранкової масованої атаки бійці з Повітряного командування «Схід» збили над Дніпропетровщиною сім крилатих ракет Х-101/555, повідомив Сергій Лисак.





Волинь

Під час нічної повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Стався «приліт» в одне із підприємств промисловості у Луцьку, розповів очільник ОВА Юрій Погуляйко.

Внаслідок влучання, попередньо, відомо про трьох загиблих. Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні.

Київщина

Цієї ночі росіяни вкотре намагалися завдати ракетного удару по регіону, повідомляє голова ОВА Руслан Кравченко. Повітряна тривога тривала понад дві години. На території області працювала ППО. Минулося без влучань та падіння уламків, постраждалих немає.

Донеччина

Важка ніч була у Краматорську: зруйнували вщент торговельну базу. Загинуло дві людини, повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко. Одна жінка поранена, стан не важкий.

Обстріляли промислову зону. Без постраждалих, але є руйнування. Також обстріляли околиці Краматорська.

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