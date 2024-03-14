Україна

Масований обстріл Харківщини: зведення ХОВА

Автор Геннадій Семенов
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Сьогодні вночі ворог здійснював масований обстріл БПЛА по обʼєктах телевізійної інфраструктури області.

На частині тривають відновлювальні роботи, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Масований обстріл Харківщини: зведення ХОВА 7
Масований обстріл Харківщини: зведення ХОВА 9

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Іванівка, Берестове, Гранів, Стрілеча, Борисівка, Вовчанські Хутори та інші. Авіаудари ворог наносив по місту Вовчанськ.

Масований обстріл Харківщини: зведення ХОВА 11

16:20 у селі Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок артобстрілу пошкоджено два приватні будинки та дві автівки. Без постраждалих.

15:20 відбувся обстріл БПЛА села Вільча Чугуївського району. Постраждалих немає.

15:00 у місті Вовчанськ внаслідок масованих обстрілів пошкоджено 11 магазинів, 3 приватні будинки, 5 багатоквартирних будинків. Постраждалих немає.

11:00 у місті Куп’янськ внаслідок обстрілу пошкоджений один приватний будинок. Повторний обстріл о 11:40, пошкоджений будинок. Без постраждалих.

9:00 у селі Курилівка Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Повторний обстріл – об 11:15, також пошкоджено будинок.

8:15 у місті Вовчанськ внаслідок артобстрілу руйнацій зазнав один приватний будинок. Повторний артобстріл о 13:00. Без постраждалих.

За минулу добу українські захисники відбили 4 атаки противника в районі Табаївки.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 37,85 га території, знищили 291 вибухонебезпечний предмет.

За добу евакуювали 16 дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад 89 дітей: Вільхуватської — 30; Великобурлуцької — 59.

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