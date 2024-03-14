Масований обстріл Харківщини: зведення ХОВА

Сьогодні вночі ворог здійснював масований обстріл БПЛА по обʼєктах телевізійної інфраструктури області.

На частині тривають відновлювальні роботи, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Іванівка, Берестове, Гранів, Стрілеча, Борисівка, Вовчанські Хутори та інші. Авіаудари ворог наносив по місту Вовчанськ.

16:20 у селі Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок артобстрілу пошкоджено два приватні будинки та дві автівки. Без постраждалих.

15:20 відбувся обстріл БПЛА села Вільча Чугуївського району. Постраждалих немає.

15:00 у місті Вовчанськ внаслідок масованих обстрілів пошкоджено 11 магазинів, 3 приватні будинки, 5 багатоквартирних будинків. Постраждалих немає.

11:00 у місті Куп’янськ внаслідок обстрілу пошкоджений один приватний будинок. Повторний обстріл о 11:40, пошкоджений будинок. Без постраждалих.

9:00 у селі Курилівка Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Повторний обстріл – об 11:15, також пошкоджено будинок.

8:15 у місті Вовчанськ внаслідок артобстрілу руйнацій зазнав один приватний будинок. Повторний артобстріл о 13:00. Без постраждалих.

За минулу добу українські захисники відбили 4 атаки противника в районі Табаївки.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 37,85 га території, знищили 291 вибухонебезпечний предмет.

За добу евакуювали 16 дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад 89 дітей: Вільхуватської — 30; Великобурлуцької — 59.

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