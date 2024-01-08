Масштабна пожежа на агропідприємстві та влучання в медзаклад: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Увечері 7 січня російські війська здійснили масований обстріл по цивільній інфраструктурі Куп’янського та Чугуївського районів Харківської області.

У смт Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок влучання боєприпасів сталися значні пошкодження складських будівель та лікувального закладу. В одному зі складських приміщень місцевого агропідприємства сталася масштабна пожежа на площі пожежі близько 1200 кв. м. На місці події працювало три одиниці пожежно-рятувальної техніки та осіб особового складу ДСНС.

У місті Вовчанськ ворог завдав удару по закладу соціальної інфраструктури, в результаті чого сталася пожежа на площі 150 кв. м. До ліквідації наслідків обстрілу були задіяні підрозділи ДСНС та місцевої пожежної команди.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

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