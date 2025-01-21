Мешканця Харківщини викрили на оборудках в отриманні водійських посвідчень

За даними слідства, адміністратор територіального сервісного центру МВС у Краматорську разом зі своїм знайомим з м. Ізюм організували злочинну схему. Оборудка полягала в отриманні неправомірної вигоди за прийняття рішення про успішне складання практичного іспиту для отримання водійських посвідчень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Ізюмчанин підшукував людей, які бажали «легким способом» отримати права, та відвозив їх до Краматорська. За планом, перша спроба мала бути невдалою, щоб ділки не привернули до себе зайвої уваги. Під час другої спроби все складалось позитивно: фігурант – адміністратор виносив рішення про успішне складання іспиту. З одного клієнта ділки отримували собі у кишеню в середньому 8000 гривень.

Крім того, адміністратора викрито і на іншому злочині. Він «зливав» інформацію з єдиної інформаційної системи МВС щодо фізичних осіб без згоди власників. Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили, що не тільки цей адміністратор вказаного сервісного центру порушив вимоги законодавства. Викрито ще двох працівників, які передавали дані про людей, тим самим здійснюючи нелегальний витік інформації.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури трьом адміністраторам сервісного центру повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства (ст. 361-2 КК України).

Крім того, за оборудку з отриманням водійських посвідчень ділку-адміністратору інкриміновано одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого службового становища (ч. 1 ст. 368 КК України). Його спільнику – мешканцю Ізюма – повідомлено про підозру у пособництві вказаному злочину (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 368 КК України).

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