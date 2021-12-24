Директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук заявил, что на военных объектах и ​​морских базах Украины находится около 10 тысяч военнослужащих стран НАТО, из них 4 тысячи – из США.

Об этом российский дипломат заявил в интервью «РИА Новости».

«Западные инструкторы тренируют украинских военных, учат ведению наступательных действий, в том числе в условиях городской застройки», – рассказал Полищук.

По мнению чиновника российского МИД, это прямо нарушает «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» 2015 года. Согласно ему из Украины, утверждает дипломат, должны быть выведены все иностранные вооруженные формирования, военная техника и наемники.

«Такая линия западных стран негативно влияет на урегулирование конфликта в Донбассе», – сказал Полищук.

По данным информационного агентства Министерства обороны Украины Армия INFORM, на территории Украины действуют четыре тренировочных иностранных миссии. В состав крупнейшей из них входят более 300 военнослужащих из 6 стран. Это «Объединенная многонациональная группа по подготовке – Украина», которая с 2015 года дислоцируется в Международном центре миротворчества и безопасности в Яворове Львовской области.

Также в Украине работают Тренировочная миссия ВС Канады UNIFIER, Операция ВС Великобритании и Королевства Дании ORBITAL, тренировочная миссия ВС Литовской Республики LMTG-U (наименьшая по численности личного состава).

Источник: Левый Берег