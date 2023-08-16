Мінагрополітики: погода сприяла майже рекордній урожайності зернових в Україні

Україна цьогоріч очікує до 76,7 млн тонн урожаю, що на 5% більше показника 2022 року.

Це пов’язане зі сприятливими погодними умовами, сказав заступник міністра агрополітики та продовольства Денис Башлик, передає Еспресо із посиланням на пресслужбу відомства.

Українські аграрії другий рік поспіль збирають урожай у складних умовах, перебуваючи під постійною загрозою обстрілів.

За даними Мінагрополітики, цього року українські аграрії можуть зібрати близько 56,4 млн тонн зернових і 20,3 млн тонн олійних.

«Завдяки сприятливим погодним умовам маємо всі підстави для зміни прогнозу врожаю в позитивну сторону – до 76,7 млн т, що на 5% більше показника 2022 року.

Хоча загальна площа посівних ярих і озимих зернових цьогоріч була меншою на 980 тис. га, ніж торік, і становила 10 895 тис. га, погодні умови сприяли майже рекордній врожайності зернових культур, що дозволяє значно збільшити обсяги виробництва врожаю», – повідомив Денис Башлик.

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