Минздрав расширил список профессий с обязательной вакцинацией от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины расширило список профессий, для которых будет обязательной вакцинация от коронавируса. В расширенный список попали коммунальщики.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Так, обязательной вакцинации подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и структурных подразделений;

заведений высшего, последипломного, профессионального передового, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;

органов местного самоуправления;

заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальные предприятия, учреждения и организации.

Глава Минздрава Виктор Ляшко пояснил, что вышеуказанные лица больше всех взаимодействуют с большим количеством людей, а потому имеют повышенный риск инфицироваться.

«Между тем, 9 из 10 госпитализированных не были вакцинированы и не были защищены от тяжелого течения коронавирусной болезни», – добавил он.

Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Работники вышеуказанных учреждений, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Привиться от COVID-19 можно организованно или индивидуально в удобном пункте или центре вакцинации. Подробный список и контакты пунктов и центров на list.covid19.gov.ua.

«Важно, что люди, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок, в соответствии с Перечнем медицинских противопоказаний и оговорок к проведению профилактических прививок, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Украины от 16 сентября 2011 № 595, не будут подлежать обязательной вакцинации», — отметили в Минздраве.