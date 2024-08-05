Молодика, підозрюваного у вбивстві Фаріон, залишили під вартою

Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка залишили під вартою до 22 вересня.

Таке рішення сьогодні ухвалив Львівський апеляційний суд, повідомляє УНІАН.

Апеляційну скаргу подав адвокат Зінченка Ігор Сулима. Підозрюваний долучився до засідання через відеозв’язок.

Захисник юнака просив суд змінити йому раніше обраний запобіжний захід у вигляді арешту строком на 60 діб без права на заставу на цілодобовий домашній арешт за місцем його проживання з носінням електронного браслета. Своє прохання захист пояснив відсутністю обґрунтованої підозри Зінченку у вчиненні умисного вбивства.

«На всіх відеофайлах, які були нам надані, – рух певних осіб. Немає жодного з файлів, який би підтверджував, що злочин вчинив Зінченко, або має хоч будь-яку причетність до цього. У нас немає ні зброї, ні прямих свідків, які б вказали, що це він стріляв. У нас немає одягу, у нас нічого немає. Я розумію, що справа має резонанс, але у нас повинні бути докази. Суд першої інстанції припуститися помилки, обравши моєму підзахисному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – сказав Сулима.

Прокурори заперечили апеляційну скаргу адвоката у повному обсязі. Вони просили залишити рішення суду першої інстанції без змін.

Львівський апеляційний суд вирішив залишити рішення Галицького районного суду Львова про обрання Зінченку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб – до 22 вересня – без змін.

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