«Омикрон» уже в Украине

Сегодня в Украине ситуация с коронавирусом значительно лучше, чем в европейских странах. По крайней мере, в этом убежден министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В «красной» зоне сейчас находятся только две области — Волынская и Запорожская. Статистика во всех других регионах стабильна.

Однако уже после новогодних празднований может произойти новая вспышка заболеваний коронавирусной болезнью.

Виктор Ляшко, министр здравоохранения

У цей час багато людей здійснюють подорожі країною або закордоном. У той же час пандемія коронавірусної хвороби, на жаль, ще далеко від свого завершення і ми всі маємо бути вкрай обережними. Вже друга зима проходить в у мовах пандемії. І часті подорожі та зустрічі у закритих приміщеннях створюють реальну небезпеку для суттєвого зростання передачі вірусу.

Эпидемиологи напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию ​​и не забывать о масочном режиме. Особенно во время празднований на новогодних мероприятиях, где обычно проходят большие скопления людей.

Также Минздрав просит не посещать страны, где распространяется новый штамм коронавируса «Омикрон». Его уже обнаружили в 89 странах мира.

Накануне в Украине также зарегистрировали первый случай этого штамма. Инфицированный человек вернулся домой из Объединенных Арабских Эмиратов. Поэтому Ляшко призвал людей активно делать прививки.

Виктор Ляшко, министр здравоохранения

Утримайтеся від подорожей, якщо ви в групі ризику. Всім, хто відчуває слабкість, не пройшов повний курс вакцинації або немає даних про перенесену коронавірусну хворобу і відносяться до груп ризику перебігу ковід, включаючи людей старше 60 років та людей з хронічними хворобами.

Всего за минувшие сутки в Харьковской области положительный тест на коронавирус получили всего133, из которых 110– это жители Харькова. Вакцинировались 3763 человека.